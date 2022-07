Calcio sotto shock. Il Dortmund annuncia: “Haller ha un tumore. Gli staremo vicini” (Di martedì 19 luglio 2022) Sono notizie che non si vorrebbero mai sentire. Il Borussia Dortmund annuncia tramite i suoi canali che Sebastien Haller, neo acquisto del club tedesco, ha un tumore ai testicoli scoperto subito dopo che il giovane centravanti si era sentito poco bene in allenamento. Haller ha un tumore, la vicinanza del Borussia Dortmund Il 28enne centravanti appena acquistato dal Borussia ha un cancro e deve fermarsi, una notizia shock che ha colpito tutto il mondo del Calcio. L’ivoriano, come ha reso noto il club tedesco, ha dovuto lasciare il ritiro in Svizzera e lo stesso club ha fatto sapere che sarà vicino al ragazzo in questo momento decisamente non facile. La nota del Dortmund: “Haller non stava bene dopo ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 19 luglio 2022) Sono notizie che non si vorrebbero mai sentire. Il Borussiatramite i suoi canali che Sebastien, neo acquisto del club tedesco, ha unai testicoli scoperto subito dopo che il giovane centravanti si era sentito poco bene in allenamento.ha un, la vicinanza del BorussiaIl 28enne centravanti appena acquistato dal Borussia ha un cancro e deve fermarsi, una notiziache ha colpito tutto il mondo del. L’ivoriano, come ha reso noto il club tedesco, ha dovuto lasciare il ritiro in Svizzera e lo stesso club ha fatto sapere che sarà vicino al ragazzo in questo momento decisamente non facile. La nota del: “non stava bene dopo ...

