Calcio | Piccinini annuncia il rinnovo con Prime Video | “Altra Champions ‘ccezionale' ”

(Di martedì 19 luglio 2022) Sandrosarà ancora al commento pernel corso della stagione 2022/23. Il telecronista stesso ha voluto dare la notizia sui social. “Ci aspetta un’’ – scherza – Felice anche di tornare a Napoli, una delle mie città del cuore. Si comincia il 10 agosto con la Supercoppa Europea, a presto!“. Sarà infatti lui a commentare la sfida tra Real Madrid ed Eintracht, con Massimo Ambrosini come spalla tecnica. Il Business Lead Sports Marco Foroni ha confermato i talent della scorsa stagione (tra cui Seedorf, Julio Cesar ed Evra), confermando l’ingresso nella squadra di Ezequiel Lavezzi e Alessandro Nesta. SportFace.

Calcio, Sandro Piccinini annuncia il rinnovo con Prime Video: "Altra Champions 'ccezionale'". Nel team entrano anche Lavezzi e Nesta ...Champions League telecronisti Amazon, Marco Foroni ha presentato le novità per la stagione calcistica 2022/23 su Prime Video ...