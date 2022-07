Calcio, Giovanni Malagò: “Europei femminili? Ci aspettavamo il passaggio del turno (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo l’eliminazione della Nazionale italiana di Calcio femminile dagli Europei 2022, le analisi arrivano da più fronti per la CT Milena Bertolini e per le sue ragazze. A fotografare la situazione è stato anche il presidente del CONI Giovanni Malagò che, al termine della Giunta tenutasi oggi, davanti alla stampa ha detto: “La parola delusione è esagerata per l’eliminazione della Nazionale femminile agli Europei: c’era l’aspettativa di passare il turno, non bisogna negarlo”. Poi ha aggiunto, facendo il paragone con altre discipline che in questo momento sono un po’ in difficoltà: “Lo sport ci ha insegnato, basti pensare all’atletica, che non si può passare da essere fenomeni a essere scarsissimi”. Infine, Malagò ha concluso con un classico: “Bisogna rimanere con piedi ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo l’eliminazione della Nazionale italiana difemminile dagli2022, le analisi arrivano da più fronti per la CT Milena Bertolini e per le sue ragazze. A fotografare la situazione è stato anche il presidente del CONIche, al termine della Giunta tenutasi oggi, davanti alla stampa ha detto: “La parola delusione è esagerata per l’eliminazione della Nazionale femminile agli: c’era l’aspettativa di passare il, non bisogna negarlo”. Poi ha aggiunto, facendo il paragone con altre discipline che in questo momento sono un po’ in difficoltà: “Lo sport ci ha insegnato, basti pensare all’atletica, che non si può passare da essere fenomeni a essere scarsissimi”. Infine,ha concluso con un classico: “Bisogna rimanere con piedi ...

