Calcio | Dortmund | ad Haller diagnosticato un tumore ai testicoli

(Di martedì 19 luglio 2022) Bad Ragaz, 19 lug. (Adnkronos) - All'attaccante del BorussiaSebastienè statounai, come ha comunicato il club della Bundesliga. Ilha detto chenon si sentiva bene dopo l'allenamento di lunedì e che gli esami hanno poi rivelato il. Ha lasciato il ritiro pre-stagionale della squadra in Svizzera e nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori esami presso una struttura medica specialistica. "Questa notizia di oggi è stata uno shock per Sebastiene per tutti gli altri", ha detto il direttore sportivo Sebastian Kehl. "L'intera famiglia BVB spera che Sebastien si riprenda il prima possibile e che possiamo abbracciarlo di nuovo presto. Faremo tutto il possibile ...

Il giocatore, prelevato nel mercato estivo dall'Ajax Amsterdam per sostituire Erling Braut Haaland, ceduto al Manchester City, è tornato a, ha detto il club, aggiungendo che "ulteriori esami ...L'annuncio del Borussia"La notizia di oggi è stata uno shock per Sébastien Haller e per ... Sempre in Francia, con l'Auxerre, muove i primi passi nelche conta prima di diventare ...Bad Ragaz, 19 lug. All'attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller è stato diagnosticato un tumore ai testicoli, come ha comunicato il club della Bundesli ...