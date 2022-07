Calcio | Borussia Dortmund Haller si ferma ' Ha un tumore ai testicoli'

(Di martedì 19 luglio 2022) Il direttore sportivo Sebastian Kehl "Per noi è uno shock"(GERMANIA) - Sebastiendeversi per unai. A darne notizia è il, nuovo club dell'...

Pubblicità

MarekNapoli : RT @napolimagazine: BORUSSIA DORTMUND - Haller costretto a lasciare il ritiro, scoperto un tumore ai testicoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BORUSSIA DORTMUND - Haller costretto a lasciare il ritiro, scoperto un tumore ai testicoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: BORUSSIA DORTMUND - Haller costretto a lasciare il ritiro, scoperto un tumore ai testicoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BORUSSIA DORTMUND - Haller costretto a lasciare il ritiro, scoperto un tumore ai testicoli - napolimagazine : BORUSSIA DORTMUND - Haller costretto a lasciare il ritiro, scoperto un tumore ai testicoli -

L'intera famiglia delaugura a Sebastien una completa guarigione. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento". - foto LivePhotoSport - . pal/red 19 - Lug - ...L'attaccante ivoriano delDortmund Sebastien Haller, 28 anni, è affetto da un cancro ai testicoli, ha annunciato il club tedesco, aggiungendo che il giocatore ha lasciato il ritiro in Svizzera per curarsi. "Un tumore ...Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ai canali ufficiali del BVB ha commentato la notizia del tumore ai testicoli diagnosticato al neo attaccante giallonero Haller. LE PAROLE – ...Il direttore sportivo Sebastian Kehl 'Per noi è uno shock' DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) - Sebastien Haller deve fermarsi per un tumore ...