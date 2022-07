Cagliari, Rog conteso da due club di Serie A. Ma lui valuta un’altra opzione (Di martedì 19 luglio 2022) Futuro Rog: due club di Serie A pronti a sfidarsi per il centrocampista croato del Cagliari. Le ultimissime Il futuro di Marko Rog è ancora tutto da scrivere: il centrocampista croato non è ancora sceso in campo ad Asseminello a causa di problemi fisici e valuta il suo futuro al Cagliari. Secondo quanto riferito da L’Unione Sarda, si è raffreddata l’opzione Sampdoria, mentre si scalda leggermente la pista Salernitana ma il ragazzo, che in un primo momento sarebbe voluto andare via in ottica convocazione al Mondiale con la Croazia, starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di permanenza in rossoblù L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Futuro Rog: duediA pronti a sfidarsi per il centrocampista croato del. Le ultimissime Il futuro di Marko Rog è ancora tutto da scrivere: il centrocampista croato non è ancora sceso in campo ad Asseminello a causa di problemi fisici eil suo futuro al. Secondo quanto riferito da L’Unione Sarda, si è raffreddata l’Sampdoria, mentre si scalda leggermente la pista Salernitana ma il ragazzo, che in un primo momento sarebbe voluto andare via in ottica convocazione al Mondiale con la Croazia, starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di permanenza in rossoblù L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Le ultime sulla situazione di #Rog del #Cagliari ?? - psb_original : Calciomercato Cagliari - Rog conteso tra Sampdoria e Salernitana, ma potrebbe anche restare #SerieB - TUTTOB1 : Cagliari, non decolla la trattativa con la Samp per Rog - CagliariNews24 : Futuro #Rog, opzione permanenza a #Cagliari concreta: interesse di due club di Serie A - Andrea842631710 : Vi sblocco un ricordo: #Napoli se non erro vanta il 25/30% sulla futura rivendita di #Rog dal Cagliari, che pare v… -