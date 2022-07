Cagliari, Joao Pedro è del Fenerbahce: oggi l’annuncio ufficiale (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercato Cagliari: Joao Pedro è pronto a cominciare la sua nuova avventura al Fenerbahce, manca solo l’ufficialità Dopo giorni di intense trattative, il Cagliari e il Fenerbahce hanno trovato la quadra per l’affare Joao Pedro. Le due squadre hanno trovato l’accordo, offrendo al giocatore un contratto triennale. Entra la giornata odierne – si legge questa mattina sulla pagine del Corriere dello Sport – dovrebbe arrivare l’ufficialità in merito al passaggio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercatoè pronto a cominciare la sua nuova avventura al, manca solo l’ufficialità Dopo giorni di intense trattative, ile ilhanno trovato la quadra per l’affare. Le due squadre hanno trovato l’accordo, offrendo al giocatore un contratto triennale. Entra la giornata odierne – si legge questa mattina sulla pagine del Corriere dello Sport – dovrebbe arrivare l’ufficialità in merito al passaggio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

