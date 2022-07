Bundesliga | ufficiale | il Bayern firma De Ligt per 80 ‘chili’

(Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 18:07:17 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: IlMonaco ha ufficializzato quello che era un segreto di Pulcinella; ladell’olandese Matthijs deper una cifra che, secondo i media tedeschi, si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro: 70 fissi più 10 variabili. Il già centrale della Juventus si unirà immediatamente la concentrazione della squadra di Monaco negli Stati Uniti, dove giocherà alcune amichevoli. Deper cinque stagioni e rafforzerà la difesa di una squadra che ha già ingaggiato Sadio Mané (Liverpool), Noussair Mazraoui e Ryan Gravenberch (Ajax). L’olandese è la ciliegina sulla torta di una rosa spettacolare con cui il campione delle ultime noveaspira a tutto, in Germania e in Europa. De ...

Pubblicità

Tutto__Calcio_ : Ufficiale! #DeLigt è un nuovo giocatore del #BayernMonaco! #Juventus #SerieA #Calciomercato #Calcio #Bundesliga #BayernMunich #Transfers - Chiariello_CS : RT @zamborey: ???? UFFICIALE ???? #DeLigt è un nuovo giocatore del @FCBayern Il difensore olandese arriva per 80 milioni di euro dalla @juven… - zamborey : ???? UFFICIALE ???? #DeLigt è un nuovo giocatore del @FCBayern Il difensore olandese arriva per 80 milioni di euro da… - EmaPolzella : ?? Ufficiale: #deLigt è un nuovo giocatore del #BayernMonaco ?? #calciomercato #Bundesliga - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Bundesliga LIVE | L'@fcunion annuncia l'arrivo di #Thorsby. Ufficiale il suo arrivo dalla Sampdoria https://… -

Calcio in Pillole

... "ListItem", "position": 2, "name": "", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero//" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Bayern, la prima foto..., classifica e risultati/ Bayern Monaco campione, spareggio Hertha - Amburgo Il ... Haaland al Manchester City: è/ 75 mln al Borussia Dortmund e maxi - contratto Sebastien Haller: ... Mercato Bundesliga, ufficiale: Doan al Friburgo, Sunjic all’Hertha Più 10 di bonus legati “al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi”. “Sono felice di diventare un calciatore di questo grande club”, commenta il difensore olandese che sui social saluta la Juve ...Matthijs de Ligt è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il difensore olandese si è trasferito in Baviera dopo aver passato tre stagioni alla Juventus. Il club campione della ...