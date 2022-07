Pubblicità

ArturoPanebian1 : L'illustrissimo pluripremiato santo santo subito #Draghi ha posto il nostro paese a valle di un piano inclinato ass… - boletusatanas : nelle segrete stanze, un complesso macchinario ha collegato insieme le meningi di draghi, brunetta, orlando, speran… - boletusatanas : @valy_s nelle segrete stanze, un complesso macchinario ha collegato insieme le meningi di draghi, brunetta, orlando… - piccologabri : @dottorbarbieri sta pian piano arrivando Il momento di #Brunetta..... se si sfisdo il tw con chiusura funambolica e… - jack_killyan : @Alessan42745900 Dipende dalla lega,sappiamo che la lega sta facendo tanti errori, ed è per questo che sta pagando… -

Open

Anche il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato, sostiene ildi azzeramento e cancellazione dell'Iva sui prodotti di largo consumo come alimentari e farmaci, ma non solo, per ...Per ilil governo ha dato mani libere ad assunzioni a termine a valere sui soldi destinati ai ... anche grazie allo sblocco del turn over voluto da. Sempre più spesso però, non riescono ... Brunetta ha un piano per salvare Draghi: «Un nuovo accordo su due punti: europeismo ed atlantismo» Provateci voi. Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate non ci è andato liscio. La sfida è questa: far funzionare una qualsiasi azienda privata con ...Pronti al voto, impossibile continuare a governare con i Cinquestelle, definiti inaffidabili dopo la rottura del "patto di fiducia", come ...