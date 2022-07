Bremer va alla Juve, Cairo ha accettato l’offerta di 40 milioni più 7 di bonus (Di martedì 19 luglio 2022) Bremer sarà un giocatore della Juventus. Il club bianconero ha trovato l’accordo con il Torino su 40 milioni più 7 di bonus. Lo scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. I procuratori del calciatore sono già volati a Torino per incontrare la dirigenza Juve e definire il contratto del brasiliano. “Nel primo pomeriggio la Juventus aveva formulato l’offerta per Bremer al Torino: 40 milioni più 7 di bonus.I granata hanno accettato l’offerta: accordo raggiunto, ora i bianconeri dovranno trovare l’intesa con gli agenti del giocatore per il contratto. Superata dunque la concorrenza dell’Inter: i nerazzurri avevano offerto 30 milioni più bonus e il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022)sarà un giocatore dellantus. Il club bianconero ha trovato l’accordo con il Torino su 40più 7 di. Lo scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. I procuratori del calciatore sono già volati a Torino per incontrare la dirigenzae definire il contratto del brasiliano. “Nel primo pomeriggio lantus aveva formulatoperal Torino: 40più 7 di.I granata hanno: accordo raggiunto, ora i bianconeri dovranno trovare l’intesa con gli agenti del giocatore per il contratto. Superata dunque la concorrenza dell’Inter: i nerazzurri avevano offerto 30piùe il ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il @TorinoFC_1906 ha detto sì alla @juventusfc per Gleison #Bremer: accettata l'offerta da 40 mili… - FBiasin : 40+7 milioni per #Bremer sono tanti, ma la #Juve ne ha appena incassati 70+10. Ergo: - Scambia #DeLigt con… - MarcoGuidi13 : #Bremer si avvicina sensibilmente alla #Juve, ma l'offerta scritta da 40 più bonus non è ancora stata presentata al… - ndreagalli : @Marco562017 Si dovrebbe interpretare come una critica alla dirigenza #Juventus? Domanda. #Bremer - Thankunexthoney : RT @NandoPiscopo1: @SimoneTogna Buon pomeriggio simò - dybala firma con la roma - bremer praticamente saltato Le tue ultime 24 ore giorna… -