'Bremer mai alla Juve'. Toro, la grande bugia (Di martedì 19 luglio 2022) Per la serie dichiarazioni invecchiate malissimo: “Bremer alla Juve? Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto lui... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Per la serie dichiarazioni invecchiate malissimo: “? Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto lui...

Pubblicità

EnricoTurcato : ? È stato eletto miglior difensore del campionato 21/22. Brillava a livello europeo in qualsiasi stat difensiva. Ha… - Maatt3oo : RT @kravotz: - Bremer è forte? Sì molto - È più forte di de ligt? Mai - È adatto a macs? Forse. - Per ora la difesa si è indebolita? Sì Se… - ERYREY72 : RT @Manseo86: @fanpage Non c’è mai stata competizione, Bremer ha sempre voluto l’Inter STOP! - Delu90Inter : @Vinc881 Non spenderemo mai certe cifre per un difensore. Se ci potessimo spingere così in là, lui avrebbe più senso di Bremer - Indro_Spettivo : RT @cmdotcom: '#Bremer mai alla #Juventus'. #Torino, la grande bugia -