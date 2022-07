Bremer Juve, sì del Toro: accettata l’offerta bianconera (Di martedì 19 luglio 2022) Bremer Juve: è arrivato il sì del Torino, che ha accettato l’offerta. Cifre e dettagli del trasferimento in bianconero Gleison Bremer sarà un nuovo giocatore della Juventus, visto che il Torino ja accettato l’offerta che gli è stata recapitata dai bianconeri. Definitivo il sorpasso sull’Inter: l’affare si concluderà sulla base di 40 milioni di euro più 7 di bonus. Nelle prossime ore il centrale lascerà il ritiro del club granata per aggregarsi ai suoi nuovi compagni di squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022): è arrivato il sì del Torino, che ha accettato. Cifre e dettagli del trasferimento in bianconero Gleisonsarà un nuovo giocatore dellantus, visto che il Torino ja accettatoche gli è stata recapitata dai bianconeri. Definitivo il sorpasso sull’Inter: l’affare si concluderà sulla base di 40 milioni di euro più 7 di bonus. Nelle prossime ore il centrale lascerà il ritiro del club granata per aggregarsi ai suoi nuovi compagni di squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : La #Juve ha battuto la concorrenza dell’#Inter: #Bremer se lo aggiudicano i bianconeri // Juve have beaten the comp… - romeoagresti : Dirigenti #Juve attesi in giornata a Milano per incontrare il #Toro: i bianconeri sono pronti a formalizzare l’offe… - romeoagresti : Situazione #Bremer: l’#Inter oggi incontrerà il #Toro e offrirà 30 milioni più il prestito di Casadei. La #Juve mon… - emanuele9988 : RT @Chri_BamBam: Chi crede realmente nella notizia di Bremer alla Juve, vada a prendere la 104 - chrib00 : RT @farted94: Il Milan gli ha inculato lo Scudetto La Roma gli ha inculato Dybala La Juve gli ha inculato Bremer ?? -