Bremer Juve, nuova offerta sul piatto da 47 milioni. Tutti i dettagli (Di martedì 19 luglio 2022) Bremer Juve, c'è la nuova offerta al Torino per portare il brasiliano in bianconero. Tutti i dettagli della trattativa La Juve ha formulato una nuova offerta al Torino per portare Bremer sulla sponda opposta del Po. La proposta per il difensore brasiliano è salita a 47-48 milioni totali bonus inclusi e i bianconeri sperano di chiudere a queste cifre. La proposta dell'Inter rimane invece ferma sui 30 milioni più il cartellino del giovane Casadei, valutato 7,5 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

