BREMER-JUVE, CI SIAMO! ACCORDO CON IL TORINO, i dettagli (Di martedì 19 luglio 2022) Sono ore decisive per il futuro di Gleison BREMER. L'Inter ha leggermente ritoccato la propria offerta, 30 milioni di euro più il... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Sono ore decisive per il futuro di Gleison. L'Inter ha leggermente ritoccato la propria offerta, 30 milioni di euro più il...

Pubblicità

romeoagresti : La #Juve ha battuto la concorrenza dell’#Inter: #Bremer se lo aggiudicano i bianconeri // Juve have beaten the comp… - romeoagresti : Dirigenti #Juve attesi in giornata a Milano per incontrare il #Toro: i bianconeri sono pronti a formalizzare l’offe… - romeoagresti : Situazione #Bremer: l’#Inter oggi incontrerà il #Toro e offrirà 30 milioni più il prestito di Casadei. La #Juve mon… - suzilleri : @TunniettaBis Ha mollato solo ora: gli agenti di Bremer sono a Torino per firmare con la Juve. - UpSports_02 : RT @Hermesjuventino: Quindi riepilogando: ?? Trattano il 10 della #Juve per mesi supplicandolo di andare da loro dopo averlo schifato per a… -