BREMER-JUVE, CI SIAMO! ACCORDO CON IL TORINO, i dettagli. Visite mediche fissate (Di martedì 19 luglio 2022) Sono ore decisive per il futuro di Gleison BREMER. L'Inter ha leggermente ritoccato la propria offerta, 30 milioni di euro più il... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Sono ore decisive per il futuro di Gleison. L'Inter ha leggermente ritoccato la propria offerta, 30 milioni di euro più il...

Pubblicità

romeoagresti : La #Juve ha battuto la concorrenza dell’#Inter: #Bremer se lo aggiudicano i bianconeri // Juve have beaten the comp… - romeoagresti : Dirigenti #Juve attesi in giornata a Milano per incontrare il #Toro: i bianconeri sono pronti a formalizzare l’offe… - romeoagresti : Situazione #Bremer: l’#Inter oggi incontrerà il #Toro e offrirà 30 milioni più il prestito di Casadei. La #Juve mon… - GianlucaBachis1 : Ufficiale: Draghi alla Juve, domani sarà a Vinovo per le visite mediche. Giovedì si terrà l'intervento di Bremer al… - StefanoMarca : RT @FBiasin: 40+7 milioni per #Bremer sono tanti, ma la #Juve ne ha appena incassati 70+10. Ergo: - Scambia #DeLigt con #Bremer. - Avanza… -