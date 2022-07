Bremer e Dybala, il Black Monday dell’Inter (Di martedì 19 luglio 2022) Non certo il lunedì che i tifosi dell’Inter si aspettavano: la Roma accoglie Dybala, la Juve sorpassa per Bremer Calciomercato da incubo potrebbe non essere solo un nuovo format televisivo, ma anche la perfetta sintesi di un lunedì che ha visto l’Inter perdere (o quasi) in una manciata di ore Dybala e Bremer. E secondo sostanzialmente tutti i giornalisti e gli opinionisti, fino a pochi giorni fa pareva improbabile, se non impossibile. La strategia dell’attesa infinita questa volta ha detto male, malissimo a Beppe Marotta e al club nerazzurro. Senza liquidità, senza cessioni formalizzate e senza una proprietà che potesse allargare i cordoni della borsa. Impensabile d’altronde che Paulo Dybala potesse aspettare ancora a lungo. Da svincolato di lusso, la dead line di metà luglio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Non certo il lunedì che i tifosisi aspettavano: la Roma accoglie, la Juve sorpassa perCalciomercato da incubo potrebbe non essere solo un nuovo format televisivo, ma anche la perfetta sintesi di un lunedì che ha visto l’Inter perdere (o quasi) in una manciata di ore. E secondo sostanzialmente tutti i giornalisti e gli opinionisti, fino a pochi giorni fa pareva improbabile, se non impossibile. La strategia dell’attesa infinita questa volta ha detto male, malissimo a Beppe Marotta e al club nerazzurro. Senza liquidità, senza cessioni formalizzate e senza una proprietà che potesse allargare i cordoni della borsa. Impensabile d’altronde che Paulopotesse aspettare ancora a lungo. Da svincolato di lusso, la dead line di metà luglio ...

