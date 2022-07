Bremer alla Juventus, l’indizio sul numero di maglia fa impazzire i tifosi (Di martedì 19 luglio 2022) Importante rinforzo in entrata per Massimiliano Allegri. La Juventus migliora cosi il reparto difensivo e sostituisce il partente De Ligt. La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto un’annata difficile lo scorso anno. Il club bianconero, dopo diversi anni, ha chiuso per la prima volta una stagione con zero titoli. Ora la società è al lavoro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 luglio 2022) Importante rinforzo in entrata per Massimiliano Allegri. Lamigliora cosi il reparto difensivo e sostituisce il partente De Ligt. Ladi Massimiliano Allegri ha vissuto un’annata difficile lo scorso anno. Il club bianconero, dopo diversi anni, ha chiuso per la prima volta una stagione con zero titoli. Ora la società è al lavoro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il @TorinoFC_1906 ha detto sì alla @juventusfc per Gleison #Bremer: accettata l'offerta da 40 mili… - FBiasin : 40+7 milioni per #Bremer sono tanti, ma la #Juve ne ha appena incassati 70+10. Ergo: - Scambia #DeLigt con… - MarcoGuidi13 : #Bremer si avvicina sensibilmente alla #Juve, ma l'offerta scritta da 40 più bonus non è ancora stata presentata al… - Gio16697 : RT @Chri_BamBam: Chi crede realmente nella notizia di Bremer alla Juve, vada a prendere la 104 - Fauntleroy1988 : - Cristiano Ronaldo era il più forte e decisivo giocatore. Venne alla Juve e divenne bollito. - Dybala era un tuffa… -