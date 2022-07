Bremer alla Juventus: accordo per il difensore brasiliano, Inter battuta (Di martedì 19 luglio 2022) Si è chiuso a favore dei bianconeri il derby d’Italia di mercato per il difensore brasiliano del Torino. Gleson Bremer passa infatti alla Juventus che ha superato di prepotenza la concorrenza dell’Inter presentando un’offerta migliore ai granata. Bremer alla Juventus: come è andata la trattativa? Sorpasso in dirittura d’arrivo per i bianconeri che si assicurano uno dei difensori più promettenti della Serie A. Decisiva, a favore della Juventus, la cessione di De Light al Bayern Monaco che ha fruttato circa 80 milioni di euro più bonus. Grazie a questa cifra, la Vecchia Signora hanno potuto affondare il colpo(40 milioni di base fisss più 7 di bonus) superando cosi l’offerta economica dei nerazzurri, che non erano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 luglio 2022) Si è chiuso a favore dei bianconeri il derby d’Italia di mercato per ildel Torino. Glesonpassa infattiche ha superato di prepotenza la concorrenza dell’presentando un’offerta migliore ai granata.: come è andata la trattativa? Sorpasso in dirittura d’arrivo per i bianconeri che si assicurano uno dei difensori più promettenti della Serie A. Decisiva, a favore della, la cessione di De Light al Bayern Monaco che ha fruttato circa 80 milioni di euro più bonus. Grazie a questa cifra, la Vecchia Signora hanno potuto affondare il colpo(40 milioni di base fisss più 7 di bonus) superando cosi l’offerta economica dei nerazzurri, che non erano ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @TorinoFC_1906 ha detto sì alla @juventusfc per Gleison #Bremer: accettata l'offerta da 40 mili… - FBiasin : 40+7 milioni per #Bremer sono tanti, ma la #Juve ne ha appena incassati 70+10. Ergo: - Scambia #DeLigt con… - MarcoGuidi13 : #Bremer si avvicina sensibilmente alla #Juve, ma l'offerta scritta da 40 più bonus non è ancora stata presentata al… - diegoda65252227 : gufare porta bene alla fine, dire bremer é dell’inter sotto i tweet ha portato bene ???? - tharnak : RT @francescoceccot: Bremer alla Juventus Dybala alla Roma Nkoulou all'inter -