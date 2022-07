Borussia Dortmund, Haller dopo la notizia del tumore: “Grazie per l’affetto” (Di martedì 19 luglio 2022) Nella tarda serata di lunedì il Borussia Dortmund aveva comunicato di aver trovato un tumore ai testicoli al nuovo acquisto Sebastien Haller. Immediata l’ondata d’affetto sui social da parte di appassionati di calcio e non solo che ha travolto l’attaccante giallonero. “Grazie a tutti per i tanti messaggi di sostegno e affetto ricevuti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo. Adesso mi concentrerò sulla guarigione per tornare più forte“, ha assicurato attraverso un tweet. Borussia Dortmund: Sebastien Haller lascia il ritiro a causa di un tumore SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Nella tarda serata di lunedì ilaveva comunicato di aver trovato unai testicoli al nuovo acquisto Sebastien. Immediata l’ondata d’affetto sui social da parte di appassionati di calcio e non solo che ha travolto l’attaccante giallonero. “a tutti per i tanti messaggi di sostegno e affetto ricevuti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo. Adesso mi concentrerò sulla guarigione per tornare più forte“, ha assicurato attraverso un tweet.: Sebastienlascia il ritiro a causa di unSportFace.

