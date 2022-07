Borsellino | Scalfarotto Iv | ' giustizia e verità miglior tributo alla memoria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug (Adnkronos) - "30 anni fa moriva il giudice Paoloinsieme ai cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Sulla strage restano ancora dolorosamente aperti dubbi e interrogativi mai risolti nonostante i lunghi e numerosi processi: il bisogno didi tutto il Paese per i tragici fatti di quei giorni, a distanza di così tanto tempo non è ancora stato soddisfatto". Lo scrive su Facebook il sottosegretario all'Interno Ivan. "In un'intervista del giugno 1992 Paolodisse “ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montanofine del luglio del 1985, credo. Mi disse: ‘Convinciamoci che siamo dei cadaveri ...