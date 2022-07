Borsellino | Meloni | ' Paolo vive nei nostri ricordi | sue lezioni forgiano nostro cammino'

(Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Il 19 luglio di 30 anni fa il giudiceperdeva la vita nella strage di via D'Amelio, a pochi mesi di distanza dall'uccisione del collega e amico Giovanni Falcone. Una strage che dilaniò i corpi del giudice e degli agenti della sua scorta, ma anche l'anima e i cuori degli italiani perbene. Gli anni trascorsi non hanno cancellato il loro ricordo e il loro insegnamento.ancora nei, insieme agli altri martiri della lotta alla mafia, le sueile l'idea di un'Italia più giusta e libera da ogni tipo di criminalità”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia

Borsellino, Meloni: Le sue lezioni forgiano il nostro cammino e l'idea di un'Italia libera dalla criminalità Roma, 19 lug. "Il 19 luglio di 30 anni fa il giudice Paolo Borsellino perdeva la vita nella strage di via D'Amelio, a pochi mesi di distanza dall'uccisione del ...Roma, 19 lug (Adnkronos) - "Trent'anni fa a via D'Amelio l'Italia perdeva uno dei suoi servitori più fedeli, simbolo d'integrità morale, coraggio e impegno civile. Il giudice Paolo Borsellino ha rivol ...