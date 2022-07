Borsellino, Fico: “Piena verità giudiziaria e storica deve essere priorità per il nostro Paese” (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA – Di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, in occasione del trentesimo anniversario della Strage di via D’Amelio: “Trent’anni fa, il 19 luglio 1992, nell’esplosione di un’autobomba collocata in via D’Amelio a Palermo, rimasero uccisi il giudice Paolo Borsellino insieme ai componenti della sua scorta, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina. Profondo fu il dolore e l’indignazione che provò il Paese intero alla notizia che l’efferata strategia stragista della criminalità organizzata aveva portato via un altro magistrato, un uomo di Stato che aveva contribuito in maniera determinante ad imprimere una svolta nella lotta alla mafia. La strage, consumatasi a soli cinquantasette giorni di distanza da quella di Capaci, ha provocato una lacerazione ... Leggi su lopinionista (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA – Di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto, in occasione del trentesimo anniversario della Strage di via D’Amelio: “Trent’anni fa, il 19 luglio 1992, nell’esplosione di un’autobomba collocata in via D’Amelio a Palermo, rimasero uccisi il giudice Paoloinsieme ai componenti della sua scorta, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina. Profondo fu il dolore e l’indignazione che provò ilintero alla notizia che l’efferata strategia stragista della criminalità organizzata aveva portato via un altro magistrato, un uomo di Stato che aveva contribuito in maniera determinante ad imprimere una svolta nella lotta alla mafia. La strage, consumatasi a soli cinquantasette giorni di distanza da quella di Capaci, ha provocato una lacerazione ...

Pubblicità

Lopinionista : Borsellino, Fico: 'Piena verità giudiziaria e storica deve essere priorità per il nostro Paese'… - infoitinterno : Borsellino: Fico, piena verità priorità per il nostro paese - TraccedLeonardo : Borsellino: Fico, piena verità priorità per il nostro paese -