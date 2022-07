Borsellino e il depistaggio culturale nelle scuole: tra trent’anni sarà solo una riga del libro di storia (Di martedì 19 luglio 2022) “A scuola vi hanno mai parlato di Paolo Borsellino? E della mafia?”. Queste due domande, nei giorni scorsi, le ho rivolte a decine di ragazzi siciliani della scuola primaria che ho incontrato andando in giro per la Sicilia a presentare il mio ultimo libro, Paolo sono, un taccuino immaginario dedicato al magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992. Fino a qualche anno fa, quando ponevo gli stessi interrogativi al Sud come al Nord, era più facile che ci fossero ragazzi settentrionali che non conoscessero Falcone e Borsellino. Ora la malattia dell’oblio ha colpito anche la Sicilia. Dopo trent’anni dalle stragi del 1992 la nuova generazione rischia di crescere senza conoscere un pezzo di storia che non può essere archiviato, non può essere scordato per almeno due ragioni. La prima: Paolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) “A scuola vi hanno mai parlato di Paolo? E della mafia?”. Queste due domande, nei giorni scorsi, le ho rivolte a decine di ragazzi siciliani della scuola primaria che ho incontrato andando in giro per la Sicilia a presentare il mio ultimo, Paolo sono, un taccuino immaginario dedicato al magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992. Fino a qualche anno fa, quando ponevo gli stessi interrogativi al Sud come al Nord, era più facile che ci fossero ragazzi settentrionali che non conoscessero Falcone e. Ora la malattia dell’oblio ha colpito anche la Sicilia. Dopodalle stragi del 1992 la nuova generazione rischia di crescere senza conoscere un pezzo diche non può essere archiviato, non può essere scordato per almeno due ragioni. La prima: Paolo ...

