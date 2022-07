Borsellino | Brunetta | “Restano il dovere del ricordo e la ricerca della piena verità”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 19 luglio 2022) ROMA – “A 30 anni dalla strage di via d’Amelio, quando la mafia uccise il giudice Paoloe i cinque agentiscorta Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina, resta per tutti noi ildel, ma anche e soprattutto l’impegno per la”. E’ quanto afferma oggi su Telegram il ministropubblica amministrazione, Renato(foto). “La lotta alla mafia, comeci ha insegnato, deve essere ‘movimento’ che coinvolga tutti e specialmente le giovani generazioni, ‘le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, ...