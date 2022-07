Borsellino, 30 anni senza verità. Melillo: “Mi scuso”. La famiglia non partecipa alle celebrazioni (Di martedì 19 luglio 2022) “Il 19 luglio di 30 anni fa il giudice Paolo Borsellino perdeva la vita nella strage di via D’Amelio, a pochi mesi di distanza dall’uccisione del collega e amico Giovanni Falcone. Una strage che dilaniò i corpi del giudice e degli agenti della sua scorta, ma anche l’anima e i cuori degli italiani perbene. Gli anni trascorsi non hanno cancellato il loro ricordo e il loro insegnamento”. Campaggia sui social di Giorgia Meloni il ricordo di una strage la cui cicatrice portiamo nel cuore. Il post della leader di FdI è accomopagnato da una fotografia che commemora tutte le vittime della mafia. Meloni: La lezione di Borsellino forgi il nostri cammino” “Paolo Vive ancora nei nostri ricordi, insieme agli altri martiri della lotta alla mafia, le sue lezioni forgiano il nostro cammino e l’idea di un’Italia più ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022) “Il 19 luglio di 30fa il giudice Paoloperdeva la vita nella strage di via D’Amelio, a pochi mesi di distanza dall’uccisione del collega e amico GiovFalcone. Una strage che dilaniò i corpi del giudice e degli agenti della sua scorta, ma anche l’anima e i cuori degli italiani perbene. Glitrascorsi non hanno cancellato il loro ricordo e il loro insegnamento”. Campaggia sui social di Giorgia Meloni il ricordo di una strage la cui cicatrice portiamo nel cuore. Il post della leader di FdI è accomopagnato da una fotografia che commemora tutte le vittime della mafia. Meloni: La lezione diforgi il nostri cammino” “Paolo Vive ancora nei nostri ricordi, insieme agli altri martiri della lotta alla mafia, le sue lezioni forgiano il nostro cammino e l’idea di un’Italia più ...

peppeprovenzano : Trent’anni oggi, dalla Strage di via D’Amelio, a Palermo. Trent’anni del più grande depistaggio della storia itali… - bartolopietro1 : Trent’anni senza verità. Condivido la scelta di Manfredi, Fiammetta e Lucia Borsellino di disertare le commemorazio… - RaiNews : Una settimana dopo l’attentato a Paolo Borsellino, la testimone di giustizia #RitaAtria viene trovata senza vita. A… - pasqstrangio : Il fratello Salvatore Borsellino ha dichiarato che avrebbe voluto celebrare il trentennale della strage di Via D'Am… - manolodons : RT @vigilidelfuoco: Trent’anni fa decine di #vigilidelfuoco operarono senza sosta per i soccorsi e la messa in sicurezza dell'area. #Oggi l… -