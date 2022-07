Borsellino, 30 anni dalla strage di via D'Amelio: "L'agenda rossa non fu mai consegnata" (Di martedì 19 luglio 2022) Intervista a Nunzio Sisto, presidente Agende Rosse Campania (ARCa): "Fu una strage di Stato non di mafia, lo testimoniano le indagini depistate e quell'agenda rossa mai consegnata. Per Paolo era tutto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Intervista a Nunzio Sisto, presidente Agende Rosse Campania (ARCa): "Fu unadi Stato non di mafia, lo testimoniano le indagini depistate e quell'mai. Per Paolo era tutto ...

Pubblicità

bartolopietro1 : Trent’anni senza verità. Condivido la scelta di Manfredi, Fiammetta e Lucia Borsellino di disertare le commemorazio… - chetempochefa : “Ho iniziato a piangere la morte di mio padre con lui accanto, mentre vegliavamo la salma di Falcone” Ricordiamo… - matteosalvinimi : 30 anni dalla strage di via D’Amelio a Palermo, tragico momento in cui persero la vita Paolo Borsellino e i cinque… - ninnitarantino : RT @SM_Difesa: #19luglio 1992 30 anni sono trascorsi. Le ForzeArmate???? ricordano il Giudice #Borsellino con gli agenti Catalano, Cosina, Li… - bertolire : RT @tvboy: 30 anni dalla strage di via D’Amelio. Per non dimenticare… Omaggio a Paolo Borsellino, Palermo. -