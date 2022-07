Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Milano chiude tonica con Europa, attesa per Draghi e Bce: Corrono le banche e le auto. Spread Btp-Bund scend… - Faido1Alessio : Borsa: Milano chiude in forte rialzo (+2,49%) - 73deva73 : Borsa, Milano chiude a +2,49% spinta dalle banche. Scende lo spread Btp-Bund- - andrearinaldi25 : Borsa, Milano chiude a +2,49% spinta dalle banche. Scende lo spread Btp-Bund - Luxgraph : Borsa, Milano chiude a +2,49% spinta dalle banche Scende lo spread #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -

Ladi, in linea con gli altri listini europei, chiude in netto rialzo, alla vigilia dell'intervento di Mario Draghi alle Camere e del voto di fiducia sul Governo. Lo spread tra Btp e Bund ...... dopo che la procura generale diha rinunciato all'appello che era stato presentato dal procuratore aggiunto diFabio De Pasquale il 29 luglio 2021. Lieve rimbalzo di Saipem (+2,44%), ...MILANO, 19 LUG - La Borsa di Milano, in linea con gli altri listini europei, chiude in netto rialzo, alla vigilia dell'intervento di Mario Draghi alle Camere e del voto di fiducia sul Governo. Lo spre ...Milano, 19 lug. (askanews) - A trainare i guadagni di Milano sono state le banche. A fine giornata Bper Banca ha guadagnato il 6,79%, Unicredit il 6,3% e Intesa Sanpaolo il 5,89%. Balzi superiori al 5 ...