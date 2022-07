Booker T | “Un passaggio al TV-14? Spero significhi un vero ritorno al passato”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 19 luglio 2022) La scorsa settimana si è parlato molto di un possibile cambio di classificazione per Raw, che dovrebbe passare da TV-PG a TV-14. Un cambiamento che non sarebbe drastico, ma potrebbe portare sicuramente ad un programma con contenuti più spinti in ogni aspetto, dal ring ai vari segmenti, lo stesso discorso riguarderebbe NXT andando in onda entrambi gli show su USA Network. Per adesso non ci sono novità, da imminente il cambio classificazione è diventato probabile, ma nel frattempoT ha detto la sua e ha esposto cosa gli piacerebbe vedere, o meglio rivedere. “Ridateci quei vecchi tempi e sarò felice” Durante la chiacchierata con Brad Gilmore nel suo Hall of Famer Podcast,T ha risposto alla domanda di un utente su cosa potrebbe significare undi Raw al TV-14: “Penso che tutti quelli che fanno il leg ...