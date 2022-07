Bonus benzina - Come funziona e a chi spettano i 200 euro

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 luglio 2022) L'Agenzia delle entrate ha reso noto che sono pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti il, introdotto per mitigare gli effetti del caro carburante, con un importo massimo di 200. La circolare specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori che possono beneficiare del contributo, le modalità di erogazione e le regole da seguire. Chi può fruirne. A godere del beneficio sono i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che dispongano di dipendenti, ma non le amministrazioni pubbliche; i destinatari, invece, sono i titolari di reddito dipendente, senza limiti di ruolo e di retribuzione, compresi, quindi, stagisti, lavoratori a progetto e a tempo parziale e co.co.co. Per l'erogazione non sono necessari accordi contrattuali preventivi; i buoni ...