Bonus 200 in busta: lo hai ricevuto, controlla così (Di martedì 19 luglio 2022) Hai richiesto il Bonus da 200 euro e non sei sicuro di averlo ricevuto? Ecco come controllare l'avvenuta emissione dell'assegno. Nel mese corrente, i lavoratori dipendenti avrebbero dovuto ricevere l'assegno relativo al Bonus da 200 euro. Ricordiamo che il suddetto era riservato ai lavoratori ottenenti uno stipendio mensile di massimo 2.692 euro. La cifra assegnata inoltre era considerata come unica, pertanto il Bonus da 200 euro è fruibile una sola volta. Ma come verificare di averlo ricevuto? Bisogna semplicemente controllare la propria busta paga. Bonus 200 euro (Filodiritto)Il Bonus da 200 euro è stato particolarmente apprezzato dai vari lavoratori dipendenti; proprio per questo motivo, i ...

