Bonus 200 euro professionisti, come funzionerà: prime anticipazioni (Di martedì 19 luglio 2022) Il Decreto Aiuti, recentemente convertito in legge, ha previsto l’istituzione di un’indennità di 200 euro per lavoratori e pensionati per contrastare l’aumento del costo della vita. Mentre per alcune categorie sono già state delineate le modalità di erogazione, l’erogazione del Bonus 200 euro per i professionisti è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo, in via di definizione. Il Fondo istituito per l’erogazione del Bonus 200 euro ai professionisti ha una dotazione finanziaria per il 2022 di 500 milioni di euro, che dovranno essere ripartiti tra i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e ... Leggi su leggioggi (Di martedì 19 luglio 2022) Il Decreto Aiuti, recentemente convertito in legge, ha previsto l’istituzione di un’indennità di 200per lavoratori e pensionati per contrastare l’aumento del costo della vita. Mentre per alcune categorie sono già state delineate le modalità di erogazione, l’erogazione del200per iè subordinata all’emanazione di un decreto attuativo, in via di definizione. Il Fondo istituito per l’erogazione del200aiha una dotazione finanziaria per il 2022 di 500 milioni di, che dovranno essere ripartiti tra i lavoratori autonomi e iiscritti alle gestioni previdenziali Inps iiscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e ...

