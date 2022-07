Blanco a Genova a settembre: rimborso biglietti e recupero del concerto annullato a giugno (Di martedì 19 luglio 2022) Blanco a Genova a settembre per due concerti che si terranno il 12 e il 13. Il cantante recupera la data del 24 giugno, prevista in città e annullata a causa di problemi di salute. Blanco era infatti rimasto coinvolto in un incidente e, dall’ospedale, aveva informato di essere impossibilitato a tenere fede agli impegni programmati. Tra questi, la tappa del Blu Celeste Tour a Genova che si sdoppia e verrà recuperata in due serate, il 12 e il 13 settembre a Goa-Boa – Genova, Arena del Mare. “La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno, vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022)per due concerti che si terranno il 12 e il 13. Il cantante recupera la data del 24, prevista in città e annullata a causa di problemi di salute.era infatti rimasto coinvolto in un incidente e, dall’ospedale, aveva informato di essere impossibilitato a tenere fede agli impegni programmati. Tra questi, la tappa del Blu Celeste Tour ache si sdoppia e verrà recuperata in due serate, il 12 e il 13a Goa-Boa –, Arena del Mare. “La data del 24 asarà rimandata a un altro giorno, vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò ...

