«Birritala» di Osio Sotto torna all’ombra del bosco | arte | musica | cibo e tanta birra

Organizzata dalla Consulta Giovani in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili di Osio Sotto, «Birritala» sarà una due giorni tra birre artigianali, cibo di strada, musica dal vivo e ...L’evento più fresco dell’estate osiense, tra birra e arte all’ombra degli alberi, è in arrivo a Osio Sotto. L’appuntamento è per venerdì 22 e sabato 23 luglio dalle 19,30 all’1 di notte al Bosco dell’ ...