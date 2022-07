Biblioteche e Comunità nel Mezzogiorno, al via la seconda edizione del bando: un budget di 1 milione di euro (Di martedì 19 luglio 2022) Valorizzare il ruolo delle Biblioteche comunali nel Sud Italia come luoghi di inclusione sociale e spazi di rigenerazione urbana. Con questo obiettivo prende il via la seconda edizione del bando “Biblioteche e Comunità”, promosso dalla Fondazione CON IL SUD con il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Fino a un milione di euro le risorse disponibili: 500 mila euro sono messi a disposizione dalla Fondazione CON IL SUD; gli altri 500 mila euro dal Centro per il libro e la lettura, a valere sul Fondo per la promozione del libro e della lettura. Il bando è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore e punta a sostenere progetti ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022) Valorizzare il ruolo dellecomunali nel Sud Italia come luoghi di inclusione sociale e spazi di rigenerazione urbana. Con questo obiettivo prende il via ladel”, promosso dalla Fondazione CON IL SUD con il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Fino a undile risorse disponibili: 500 milasono messi a disposizione dalla Fondazione CON IL SUD; gli altri 500 miladal Centro per il libro e la lettura, a valere sul Fondo per la promozione del libro e della lettura. Ilè rivolto alle organizzazioni del Terzo settore e punta a sostenere progetti ...

Pubblicità

dorasperti : RT @Centro_libro: È on line il nuovo bando Biblioteche e comunità ?? ?? Il Bando è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore e punta a s… - Centro_libro : È on line il nuovo bando Biblioteche e comunità ?? ?? Il Bando è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore e pun… - ConilSud : Le biblioteche comunali come luoghi di inclusione e spazi di rigenerazione urbana. E' online la seconda edizione de… - AgCultNews : La lettura per “fare rete” al Sud: online il bando “Biblioteche e Comunità” @Centro_libro @marinosinibaldi… - OCLC_IT : (Le biblioteche) 'sono luoghi pubblici gratuiti che permettono a chiunque di sentirsi al sicuro e di trovare una se… -