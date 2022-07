Biasin su Bremer | Niente da dire | bel colpo la Juventus | 47 milioni sono tanti ma…”

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: Il commento social di #Biasin su #Bremer #Juventus - Pall_Gonfiato : Il commento social di #Biasin su #Bremer #Juventus - enzosatta2 : @titti97370553 #capuano e #Biasin si mangiano il contratto prefirmato di #Bremer - 123654789pol : @FBiasin Quanto hai il fegato spappolato biasin? Da bremer a Dybala ???? - news24_inter : Il giornalista spiega l'intrigo #Bremer ?? #inter #torino -

fcinter1908

Ore caldissime per la fine della telenovela. A rivelare l'offerta finale dell'Inter è Fabrizio. La firma del quotidiano Libero scrive e consiglia su twitter Fioccano le reazioni: 'L'offerta dell'Inter è superiore per un motivo ...Fabriziop rima di tutto fa i complimenti ai Friedkin per l'affare: Quindi le differenze con la vicenda, con la Juventus che tenta il colpaccio: Biasin: “Dybala Perdere Bremer per l’Inter sarebbe molto più grave perché…” Attarevrso i propri social, il giornalista Fabrizio Biasin commenta le ultime sul passaggio di Gleison Bremer alla Juventus, ormai ai dettagli: “40+7 milioni per Bremer sono tanti, ma la Juve ...Fabrizio Biasin, firma di Libero, torna sull'affare Bremer su Twitter: "Perché scrivi che perdere #Bremer, per l'#Inter, sarebbe grave" Perché ce l’avevi ...