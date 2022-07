Bernardeschi | nerazzurro mancato | “L’Atalanta mi voleva fortemente”

(Di martedì 19 luglio 2022) Bergamo. Federicopoteva diventare un giocatore delin questa sessione di mercato. A raccontare il retroscena è stato il diretto interessato, che nelle scorse ore è diventato ufficialmente un giocatore del Toronto FC, franchigia canadese che milita nella MLS, il campionato statunitense. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex esterno di Juventus e Fiorentina ha confermato l’interesse della Dea nei suoi confronti, affiancato anche a quello del Napoli, altra squadra a cui è stato accostato con forza specialmente nel mese di giugno: ”Ringrazio tutti”, ha dichiarato, “in particolare mister Gasperini e il direttore sportivo D’Amico, che minoa Bergamo”. Alla fine con i nerazzurri si è risolto in un nulla di fatto, considerando probabilmente anche lo scoglio ...

