Bernardeschi-Napoli, il giocatore rivela: “Una squadra italiana mi ha cercato più delle altre” (Di martedì 19 luglio 2022) Federico Bernardeschi, svincolatosi a fine giugno dalla Juventus, è diventato da qualche giorno un nuovo calciatore del Toronto, raggiungendo così in squadra i napoletani Insigne e Criscito. Al termine della passata stagione, lo stesso De Laurentiis aveva confermato un forte interessamento del Napoli per il centrocampista della nazionale, svelando di averlo addirittura trattato personalmente, prima di confrontarsi poi con Spalletti e non ritenerlo un valido rinforzo per il reparto offensivo azzurro. Oltre al Napoli, sull’ex viola erano diverse le squadre interessate, sia in Italia che in Europa, ma a prevalere è stata la volontà del calciatore, deciso a mantenere la parola data ai canadesi e a vivere una nuova esperienza. A non far decollare la trattativa, anche la volontà di Luciano Spalletti, che non lo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 luglio 2022) Federico, svincolatosi a fine giugno dalla Juventus, è diventato da qualche giorno un nuovo calciatore del Toronto, raggiungendo così ini napoletani Insigne e Criscito. Al termine della passata stagione, lo stesso De Laurentiis aveva confermato un forte interessamento delper il centrocampista della nazionale, svelando di averlo addirittura trattato personalmente, prima di confrontarsi poi con Spalletti e non ritenerlo un valido rinforzo per il reparto offensivo azzurro. Oltre al, sull’ex viola erano diverse le squadre interessate, sia in Italia che in Europa, ma a prevalere è stata la volontà del calciatore, deciso a mantenere la parola data ai canadesi e a vivere una nuova esperienza. A non far decollare la trattativa, anche la volontà di Luciano Spalletti, che non lo ...

