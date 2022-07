Bernardeschi: «In Europa ho avuto offerte sui 4 milioni, ma volevo cambiar vita» (Di martedì 19 luglio 2022) Federico Bernardeschi ha raggiunto Insigne e Criscito al Toronto. Oggi c’è una sua intervista alla Gazzetta dello Sport. «Era da ottobre che pensavo a questa soluzione e sto toccando con mano che è meglio di quanto mi aspettassi. Il club è super. La polisportiva nel 2015, all’arrivo di Giovinco, fatturava 4 miliardi di dollari e ora è a quota 12: il triplo. E la comunità italiana è molto appassionata: mi hanno mostrato i video dei festeggiamenti per l’Europeo, uno spettacolo. volevo cambiare vita e qui c’è il futuro. Nel 2026 i Mondiali saranno in Canada-Usa Messico». In Italia la volevano Atalanta e Napoli. «Ringrazio tutti. In particolare Gasperini e il d.s. D’Amico, mi volevano fortemente a Bergamo». C’era anche un club di Premier tra i pretendenti. «Sì, a Londra. Ma non dico chi. Diciamo che ammiro Conte ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) Federicoha raggiunto Insigne e Criscito al Toronto. Oggi c’è una sua intervista alla Gazzetta dello Sport. «Era da ottobre che pensavo a questa soluzione e sto toccando con mano che è meglio di quanto mi aspettassi. Il club è super. La polisportiva nel 2015, all’arrivo di Giovinco, fatturava 4 miliardi di dollari e ora è a quota 12: il triplo. E la comunità italiana è molto appassionata: mi hanno mostrato i video dei festeggiamenti per l’Europeo, uno spettacolo.e qui c’è il futuro. Nel 2026 i Mondiali saranno in Canada-Usa Messico». In Italia la volevano Atalanta e Napoli. «Ringrazio tutti. In particolare Gasperini e il d.s. D’Amico, mi volevano fortemente a Bergamo». C’era anche un club di Premier tra i pretendenti. «Sì, a Londra. Ma non dico chi. Diciamo che ammiro Conte ...

