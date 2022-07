Berlusconi chiama Draghi | che riceve a Palazzo Chigi Salvini e Tajani Cosa chiede il centrodestra di governo

(Di martedì 19 luglio 2022) Il giorno della vigilia dell’atteso discorso di Marioal Senato – parlerà alle 9,30 – è stato ildiil protagonista del dibattito. Una giornata tesa, soprattutto dopo che il premier aveva ricevuto il leader dem Enrico Letta. Circostanza che aveva suscitato lo “sconcerto” di Forza Italia e Lega, riuniti a Villa Grande con Cesa e Lupi. L’irritazione per la mossa di Letta viene messa a verbale dai partecipanti e così anche la condizione per votare la fiducia a: via i 5Stelle dal. un avviso chenon può ignorare tanto che si fa notare da fonti diche le porte disono sempre aperte. Telefonata tra: ...

Laper la fiducia dovrebbe iniziare alle 18.30: la durata media è di tre quarti d'ora, ... 14:20 " Matteo Salvini è a pranzo da Silviopresso la residenza del leader di Forza Italia, ...... alle 13.45 le dichiarazioni di voto 13.45; infine alle 14 laper il voto di fiducia. L'... Salvini echiedono un incontro a Draghi. Poi la smentita Durante il vertice a Villa Grande, ...La conferenza dei capigruppo ha deciso che ci sarà una chiama con appello nominale dopo le comunicazioni di Draghi in Aula, non passa la proposta di iniziare da Montecitorio. Ma i grillini se la prend ...Ha sempre detto che senza cinque stelle non si governa. Ma Conte non conta più nulla. E le istituzioni mondiali che lo portano in palmo di mano non possono ...