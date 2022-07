Bergamo, entro due anni un nuovo Palazzo dello Sport al posto del Palacreberg (Di martedì 19 luglio 2022) Bergamo. Un nuovo Palazzo dello Sport per la città di Bergamo, da realizzare in via Pizzo della Presolana, corredato da parcheggi, in un’area di cui lo Sport è l’elemento caratterizzante, pronto tra poco più di 2 anni e che sorgerà al posto del Palacreberg: è questo il nuovo progetto dell’Amministrazione Gori, pensato – nell’ambito delle previsioni dell’Accordo di Programma del progetto Chorus Life Bergamo – con il supporto di COSTIM, il Gruppo industriale bergamasco che sta realizzando per conto di Chorus Life S.p.A. l’ultimo sogno del compianto Cav. Lav. Domenico Bosatelli. Il nuovo progetto modifica l’Accordo di Programma sottoscritto nel 2018 tra il Comune e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 luglio 2022). Unper la città di, da realizzare in via Pizzo della Presolana, corredato da parcheggi, in un’area di cui loè l’elemento caratterizzante, pronto tra poco più di 2e che sorgerà aldel: è questo ilprogetto dell’Amministrazione Gori, pensato – nell’ambito delle previsioni dell’Accordo di Programma del progetto Chorus Life– con il supporto di COSTIM, il Gruppo industriale bergamasco che sta realizzando per conto di Chorus Life S.p.A. l’ultimo sogno del compianto Cav. Lav. Domenico Bosatelli. Ilprogetto modifica l’Accordo di Programma sottoscritto nel 2018 tra il Comune e ...

