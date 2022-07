Benzina, sconto di 30 centesimi al litro fino al 21 agosto (Di martedì 19 luglio 2022) Caro carburante, sconto di 30 centesimi prorogato al 21 agosto. A firmare il decreto interministeriale il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco e il ministro della Transizione ... Leggi su globalist (Di martedì 19 luglio 2022) Caro carburante,di 30prorogato al 21. A firmare il decreto interministeriale il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco e il ministro della Transizione ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Lo sconto di 30 centesimi sulle accise dei carburanti è stato esteso al 21 agosto. Lo comunicano i ministeri dell'E… - zav_news : ?? Prezzi #benzina e #diesel: esteso al 21 agosto lo sconto di 30 centesimi sulle #accise - discoradioIT : Prezzi #benzina e #diesel: esteso al 21 agosto lo sconto di 30 centesimi sulle accise - RaiNews : Buone notizie per chi parte per le vacanze in macchina - solounastella : RT @Nonha_stata: Esteso al 21 agosto lo sconto di 30 centesimi dell'accise sulla benzina. Ora possiamo scialare -