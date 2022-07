Benzina | i prezzi scendono ancora | 1 | 985 euro al litro | 1 | 940 per il diesel

Pubblicità

OperaFisista : Benzina: Qe, prosegue calo prezzi, verde self a 1,98 euro - Economia - ANSA - EstebBeltramino : Benzina, prosegue il calo dei prezzi. La verde al self a 1,98 euro #motori -

Il prezzo dei carburanti continua a essere estremamente precario, con le quotazioni che salgono e scendono di giorno in giorno. Nella giornata odierna scendono ialla pompa die gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro iconsigliati della. Stessa ...Allo stesso tempo, il governo tedesco prevede che idellaraddoppieranno o addirittura triplicheranno. Lo Stato tedesco non sarà in grado di assorbire completamente l'aumento dei costi ...Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,092 euro/litro (servito 2,329), gasolio self service 2,051 euro/litro (servito 2,294), Gpl 0,920 euro/litro, metano 2,239 euro/kg, Gnl 2,1 ...Se scoppia la crisi di governo il taglio delle accise potrebbe finire nel limbo dei decreti da approvare. Diesel e benzina ad agosto potrebbero superare i 2,5 € al litro ...