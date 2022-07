Benzina e diesel | sconto di 30 centesimi fino al 31 agosto | proroga per i prezzi più bassi al distributore

Pubblicità

Si estende cosi' fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per, gpl e metano per autotrazione. Le associazioni dei consumatori Troppo poco! Partorito un topolino! L'...Il taglio di 30 centesimi su, gpl e metano è stato prorogato fino al 21 agosto 2022 . Lo ha fatto sapere il ministero dell' Economia e delle finanze (Mef), che ha annunciato la firma del nuovo decreto ... Prezzo di benzina e diesel: c’è un piccolo spiraglio di luce Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Con le dimissioni rassegnate da Draghi e respinte dal presidente Mattarella, in attesa del passaggio di mercoledì ...Carburanti, avanti ancora gli sconti ai distributori. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto ...