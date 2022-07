Benzina e diesel | sconto di 30 centesimi fino al 21 agosto | proroga per i prezzi più bassi al distributore

Pubblicità

Virgilio Motori

Un decreto dei ministri Franco e Cingolani proroga il taglio dei prezzi di, gpl e metano per ...Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per, gpl e metano per autotrazione. La protesta dei consumatori 'Troppo poco. Partorito un topolino. L'estensione ... Prezzo di benzina e diesel: c’è un piccolo spiraglio di luce Un decreto dei ministri Franco e Cingolani proroga fino al 21 agosto lo sconto di 30 centesimi per i prezzi di benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.In Italia lo sconto di 30 centesimi sulle accise dei carburanti è stato esteso al 21 agosto. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Rober ...