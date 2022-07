Beni sequestrati e confiscati alla criminalità: SI.N.A.G.ECO. primo sindacato degli Amministratori Giudiziari oggi “scende in piazza” sul web per onorare il ricordo di Paolo Borsellino (Di martedì 19 luglio 2022) (Roma, 19 luglio 2022) - La gestione e destinazione dei Beni sequestrati per la confisca alla criminalità organizzata vale molti miliardi di Euro. Il legislatore deve dare udienza agli addetti ai lavori se vuole ottenere risultati concreti Roma, 19 luglio 2022 - A trent'anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, che hanno drammaticamente consacrato l'intuizione di Falcone e Borsellino circa l'efficacia del contrasto alle mafie attraverso l'aggressione dei Beni illecitamente accumulati, e a dieci dall'entrata in vigore del Codice antimafia, è nato, un anno fa, il sindacato Nazionale degli Amministratori Giudiziari e Coadiutori – SI.N.A.G.ECO., libera associazione tra professionisti iscritti all'Albo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) (Roma, 19 luglio 2022) - La gestione e destinazione deiper la confiscaorganizzata vale molti miliardi di Euro. Il legislatore deve dare udienza agli addetti ai lavori se vuole ottenere risultati concreti Roma, 19 luglio 2022 - A trent'anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, che hanno drammaticamente consacrato l'intuizione di Falcone ecirca l'efficacia del contrasto alle mafie attraverso l'aggressione deiillecitamente accumulati, e a dieci dall'entrata in vigore del Codice antimafia, è nato, un anno fa, ilNazionalee Coadiutori – SI.N.A.G.ECO., libera associazione tra professionisti iscritti all'Albo ...

