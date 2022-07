Beni culturali, a Napoli riapre l’Atrio del Platano: capolavoro del ‘300 (Di martedì 19 luglio 2022) riapre al pubblico l’Atrio del Platano del complesso monumentale dei Santi Severino e Sossio, dove ha sede l’Archivio storico di Stato. l’Atrio è un capolavoro a cavallo fra Trecento e Quattrocento ed è adorno di un ciclo pittorico di storie benedettine, opera di Antonio Solario, detto lo zingaro, fra gli insigni esempi della pittura rinascimentale della Napoli aragonese. I lavori sono stati possibili grazie al finanziamento per il Grande Progetto Centro storico Unesco che destina un finanziamento di 5,2 milioni di euro per il recupero e la rifunzionalizzazione della sede dell’Archivio di Stato di Napoli affinché venga resa fruibile in maniera funzionale, organica e innovativa. Un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro ricadente sui Fondi del Pnrr servirà a ridar ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022)al pubblicodeldel complesso monumentale dei Santi Severino e Sossio, dove ha sede l’Archivio storico di Stato.è una cavallo fra Trecento e Quattrocento ed è adorno di un ciclo pittorico di storie benedettine, opera di Antonio Solario, detto lo zingaro, fra gli insigni esempi della pittura rinascimentale dellaaragonese. I lavori sono stati possibili grazie al finanziamento per il Grande Progetto Centro storico Unesco che destina un finanziamento di 5,2 milioni di euro per il recupero e la rifunzionalizzazione della sede dell’Archivio di Stato diaffinché venga resa fruibile in maniera funzionale, organica e innovativa. Un ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro ricadente sui Fondi del Pnrr servirà a ridar ...

