Beautiful anticipazioni 20 e 21 luglio 2022 | Liam e Hope ritrovano la passione

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 19 luglio 2022) Nelle puntate diin onda il 20 e 21si riscoprono e tornano ad essere una coppia felice e che si ama molto. I due infatti durante la cena romantica organizzata dallo Spencer, giurano di amarsi in eterno e che resteranno sempre insieme, o almeno è quello che spera il figlio di Bill. Nel frattempo Wyatt in ansia dopo aver visto il fratello turbato, dice chiaramente al padre di voler andare a fondo in questa faccenda per poter aiutare. Dollar Bill è sulla difensiva, perchè non vuole coinvolgere il minore dei suoi figli in questa storia. Seguite le vicende dei Forrester e degli Spencer anche in streaming su Mediaset Infinity. Uomini e Donne, è tornato il sereno tra Luca e Soraia? Il ...