Beach Volley, BPER Banca AIBVC Italia Tour: Leonardi e Balducci vincono la tappa di Cervia (Di martedì 19 luglio 2022) Fine settimana all’insegna del Beach Volley in quel di Cervia, dove è andata in scena la quarta tappa del BPER Banca AIBVC Italia Tour. Vittoria azzurra nel torneo femminile, dove ad imporsi è stata la coppia formata da Silvia Leonardi e Sofia Balducci, in finale su Alice Eaco e Alice Pratesi. “Quest’anno abbiamo deciso di giocare assieme e ci siamo trovando molto bene – hanno detto le vincitrici –. Dopo il terzo posto a Maccarese abbiamo deciso di riprovarci. Siamo felici di aver conquistato il gradino più alto a due passi da dove ci alleniamo. Stiamo bene e vogliamo continuare a fare molte tappe in vari circuiti”. Nel maschile il successo è andato ai fratelli sloveni Jan e Danijel Pokersnik, che ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Fine settimana all’insegna delin quel di, dove è andata in scena la quartadel. Vittoria azzurra nel torneo femminile, dove ad imporsi è stata la coppia formata da Silviae Sofia, in finale su Alice Eaco e Alice Pratesi. “Quest’anno abbiamo deciso di giocare assieme e ci siamo trovando molto bene – hanno detto le vincitrici –. Dopo il terzo posto a Maccarese abbiamo deciso di riprovarci. Siamo felici di aver conquistato il gradino più alto a due passi da dove ci alleniamo. Stiamo bene e vogliamo continuare a fare molte tappe in vari circuiti”. Nel maschile il successo è andato ai fratelli sloveni Jan e Danijel Pokersnik, che ...

