Bayern Monaco, dopo de Ligt non si ferma: obiettivo Laimer (Di martedì 19 luglio 2022) Il Bayern Monaco non si ferma a de Ligt: i bavaresi puntano a Konrad Laimer del RB Lipsia. Decisiva la volontà di Nagelsmann Non si ferma a de Ligt il mercato del Bayern Monaco: il prossimo obiettivo dei bavaresi è Konrad Laimer. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Nagelsmann vuole il centrocampista austriaco del RB Lipsia, soprattutto dopo l’infortunio di Goretzka. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Ilnon sia de: i bavaresi puntano a Konraddel RB Lipsia. Decisiva la volontà di Nagelsmann Non sia deil mercato del: il prossimodei bavaresi è Konrad. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Nagelsmann vuole il centrocampista austriaco del RB Lipsia, soprattuttol’infortunio di Goretzka. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - romeoagresti : Rafaela #Pimenta è sbarcata a Caselle: ultimi dettagli burocratici per il trasferimento di #DeLigt al #Bayern, dopo… - GiovaAlbanese : #DeLigt è alla Continassa: ultimo allenamento con la #Juventus. Poi volerà verso Monaco di Baviera: partenza progra… - AnadNanda : RT @Inter_Scout: Bayern Monaco sempre 10 passi avanti...modello di squadra ideale, quanto vorrei che l'Inter fosse simile al Bayern. - CalcioNews24 : Bayern Monaco, dopo de Ligt non si ferma: obiettivo Laimer -