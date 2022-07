“Battiti Live” | Noemi | grinta da vendere sul palco | il look sporty chic in rosa

Leggi su dilei

(Di martedì 19 luglio 2022)ha conquistato ildelnella tappa pugliese da Gallipoli. L’artista, grintosa come sempre, ha scelto un, puntando su varie sfumature di. Bellissima come sempre anche Elisabetta Gregoraci, in verde, che domina ilormai da padrona di casa, nonostante un piccolo incidente sexy a inizio puntata. Sulanche Mara Sattei.conquista il “”: iltotal pink Da quandoha riconquistato la sua forma fisica e si sente a suo agio con il proprio corpo, non sbaglia un colpo in fatto di. Sempre più fashion e trendy, la cantante ha mostrato questo ...